DeepState: Окупанти просунулися біля Часового Яру та захопили Нетайлове

За даними аналітиків DeepState, росіяни просунулися біля кількох населених пунктів, зокрема й Часового Яру, на Донеччині та окупували Нетайлове, повідомляє Українська правда.

"Ворог просунувся біля Солодкого, Новомихайлівки, Соколу, О ﻿﻿ черетиного, Новоолександрівки, Часового Яру, в Берестовому та окупував Нетайлове" , – йдеться в повідомленні.

Раніше аналітики DeepState повідомляли про те, що росіяни окупували Уманське та просунувся в Іванівці Донецької області.

На думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), росіяни ставлять за мету захопити міста Часів Яр на Донеччині та Вовчанськ на Харківщині.