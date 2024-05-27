DeepState: Окупанти просунулися біля Часового Яру та захопили Нетайлове
За даними аналітиків DeepState, росіяни просунулися біля кількох населених пунктів, зокрема й Часового Яру, на Донеччині та окупували Нетайлове, повідомляє Українська правда.
"Ворог просунувся біля Солодкого, Новомихайлівки, Соколу, Очеретиного, Новоолександрівки, Часового Яру, в Берестовому та окупував Нетайлове", – йдеться в повідомленні.
Раніше аналітики DeepState повідомляли про те, що росіяни окупували Уманське та просунувся в Іванівці Донецької області.
На думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), росіяни ставлять за мету захопити міста Часів Яр на Донеччині та Вовчанськ на Харківщині.