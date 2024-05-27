Нацбанк на 40% збільшив продаж валюти із резервів

Курс долара минулого тижня різко зріс та вперше подолав позначку 40 гривень. Структурний дефіцит валюти на міжбанківському валютному ринку значно збільшився.﻿ Про це свідчать дані НБУ, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

НБУ протягом тижня 20-24 травня 2024 року продав на міжбанківському валютному ринку 683,93 млн доларів. Це на 39,6% більше, ніж тижнем раніше (533,41 млн доларів).

Обсяг продажу знаходиться на рівні вище середнього за тиждень з початку року (505 млн доларів).

З початку року НБУ продав на міжбанку 10,1 млрд доларів. Ці витрати компенсуються за рахунок міжнародної допомоги Україні, обсяг якої з початку року становив близько 11,8 млрд доларів.

Курс долара

Минулого тижня курс долара зріс на міжбанківському валютному ринку. Офіційний курс долара підвищився на 69 копійок з 39,42 грн/долар до історичного максимуму 40,11 грн/долар.

НБУ з жовтня 2023 року перейшов до режиму "керованої гнучкості" курсу та контролює ситуацію, знижуючи або підвищуючи курс інтервенцій. За підсумками торгів на міжбанку центробанк встановлює офіційний курс.

Ситуація на ринку майже повністю залежить від міжбанку. За тиждень на готівковому ринку курс долара зріс на 55 копійок до 40,45 грн/долар.