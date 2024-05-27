У Грузії знову протестували через закон про "іноагентів"

У неділю в Тбілісі пройшов масштабний Марш свободи до Дня незалежності Грузії, під час якого протестували проти ухвалення закону про "іноагентів", повідомляє Європейська правда.

Учасники акції з прапорами Грузії та Євросоюзу попрямували від будівлі філармонії до Парку Ваке, який розташований у центрі столиці.

У ході взяли участь студенти, викладачі, політики, представники НУО, а також представники культури та інших сфер.

Демонстранти запалили ліхтарики на мобільних телефонах і скандували: "Ні – російському закону!" та "Ні – російському режиму!".

Учасники маршу виступили проти законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу", а також заявили, що подолання вето президента Грузії, накладене на законопроєкт 18 травня, відокремить Грузію від Європи.

Нагадаємо, ввечері 24 травня у Тбілісі відбувся масштабний протест проти ухвалення закону про "іноагентів" та надмірного застосування сили поліцією. Президентка ветувала закон, але парламент може подолати її вето.

Венеційська комісія Ради Європи у терміновому висновку, опублікованому 21 травня, "наполегливо рекомендувала" Грузії скасувати закон у нинішньому вигляді. Але партія влади Грузії відкинула розгромний висновок "Венеційки" та пообіцяла завершити ухвалення закону в найближчі тижні.

Минулого тижня США оголосили про запровадження візових обмежень щодо Грузії, які стосуватимуться осіб, відповідальних за підрив демократії у країні. Партія влади обурилася та назвала це "шантажем, що не відповідає духу стратегічного партнерства".