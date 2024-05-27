У ЗСУ розповіли про ситуацію на прикордонні Чернігівської та Сумської областей

Тактика дій ворога поряд з кордонами Сумської, а також Чернігівської областей залишається наразі незмінною. Крім активного застосування ДРГ, для яких на півночі Сумської області є сприятлива географія - численні лісові масиви, росіяни також обстрілюють населені пункти вздовж всієї смуги прикордоння. Про це сказав речник ОТУВ "Сіверськ" Вадим Мисник, пише Уляна Безпалько, РБК-Україна.

"Але, як і спроби прориву ДРГ, обстріли здійснюються вздовж усього кордону. Явної концентрації на конкретній ділянці, що є однією з ознак підготовки наступальних дій там, не фіксується. Крім того, поряд з кордонами немає такого угрупування, яке може бути готове для здійснення масштабних наступальних дій ворогом. Ці сили наразі розосереджені. Водночас у противника там є єдине командування - УВ "Север" , - сказав виданню речник ОТУВ "Сіверськ".

За його словами, за пересуванням підрозділів і техніки з боку Росії дуже ретельно спостерігають , і, відповідно, посилють ці напрямки.

"Суджа є залізнично-вузловою станцією. Крім того, є і Суземка на Сумському кордоні, і станція Клімова в Брянській області поблизу кордону на Чернігівщині. Це вузлові станції, куди прибувають ешелони з технікою, особовими складами або ще чимось. Тому ці пункти розглядаються як такі, де може бути певна зосередженість військ противника" , - пояснив Мисник.

Однак саме в цих населених пунктах ворожі підрозділи не затримуються - вони туди прибувають і відбувають, каже речник ОТУВ "Сіверськ". Росіяни намагаються розосереджуватись, щоби не потрапити під удари Сил оборони. Але як тільки вони з'являються поряд з кордоном, ворожі підрозділи та їхні засоби знищуються.