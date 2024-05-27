Bild: У НАТО обговорюють можливість закриття неба над заходом України

Деякі країни НАТО готові розширити підтримку Києва і діяти безпосередньо на території України у сфері навчань та постачання озброєнь; також у НАТО обговорюють закриття неба над західною частиною України.﻿ Про це повідомило німецьке видання Bild з посиланням на власні джерела, повідомляє Європейська правда.

Хоча ще нічого не вирішено, за даними джерел, наразі держави НАТО обговорюють підготовку українських солдатів інструкторами країн Альянсу на українській території, переміщення логістичних ланцюгів постачання зброї та боєприпасів в Україну, а також захист повітряного простору заходу України засобами протиповітряної оборони НАТО.

Габріелюс Ландсбергіс, міністр закордонних справ невеликої Литви, заявив у п'ятницю, що його держава готова стати частиною коаліції країн, яку могла б очолити Франція або інша країна, для проведення навчань на українській території.

За даними видання, також спостерігається прогрес у питанні транспортування зброї та боєприпасів на фронт.

Кілька країн НАТО, в тому числі Велика Британія, Канада і Естонія, готові транспортувати майбутні поставки військової допомоги не тільки до українського кордону, але й безпосередньо в Україну. Наразі в кількох західних країнах розробляється концепція так званої "висхідної логістики" (upstream logistics).

Обговорюють також питання протиповітряної оборони заходу України з території НАТО. За словами двох джерел, Польща працює над створенням коаліції для "розширеної протиповітряної оборони" західної частини України. Однак ця коаліція ще не сформована.

На зазначені плани наразі немає схвалення США, а також Німеччини.

Канцлер Олаф Шольц висловив критичне ставлення до будь-якої прямої підтримки України і нещодавно відкинув плани спільної протиповітряної оборони України.

Східноєвропейські політики побоюються, що німецька канцелярія чинить тиск на Білий дім, щоб той не погодився на жодну з пропозицій країн, розташованих на східному кордоні НАТО, щодо більшого залучення держав Альянсу у підтримку України.