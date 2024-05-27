Безпілотники атакували об'єкти поблизу "палацу Путіна" в Геленджику

У ніч проти понеділка українські безпілотники атакували об'єкти на території Геленджика в Краснодарському краї, повідомляє Радіо Свобода.

"У селі Криниця уламки одного з апаратів пошкодили недобудовану будівлю. У хуторі Джанхот безпілотник впав на дерева, пожежа згашена. За попередньою інформацією, постраждалих немає" , - заявив губернатор краю Веніамін Кондратьєв.

Він стверджує, що всі дрони були придушені силами ППО.

Міноборони Росії раніше повідомляло, що в Краснодарському краї вночі було знищено чотирьох безпілотників.

Неподалік хутора Джанхот на мисі Ідокопас знаходяться маєток і палац, збудовані, як стверджують численні розслідування, для президента Росії Володимира Путіна. У селі Криниця будували винний завод "Старий Прованс" для переробки вирощеного у маєтку винограду.

2021 року Володимир Путін заявив, що "палац" йому не належить і він ніколи там не був. Прямих доказів того, що Путін справді жив чи бував у цьому будинку, немає, однак із документів очевидно, що до нього має відношення найближче оточення президента. Власником будівлі назвав себе друг Путіна бізнесмен Аркадій Ротенберг. Після 2021 року ні він, ні Путін не говорили про палац та його долю.

На початку травня напередодні інавгурації президента Володимира Путіна на п'ятий термін соратники опозиціонера Олексія Навального опублікували відео та фотографії, як стверджується, інтер'єрів палацу під Геленджиком.

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