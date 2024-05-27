В МЗС Китаю відповіли щодо участі на Саміті миру

Китай підтримає конференцію, яку визнаватимуть як Росія, так й Україна, з "рівною участю всіх сторін", повідомляє РБК-Україна.

Про говорить заява речницi Міністерства закордонних справ (МЗС) Китаю Мао Нін під час пресконференції.

Як відзначила речниця, щодо війни на території України Китай завжди дотримувався "справедливої та об'єктивної позиції" та нібито працював над просуванням мирних переговорів.

Також вона відзначила, що Пекін заохочує мирне врегулювання "кризи" й виступає за проведення міжнародної мирної конференції, яку визнаватимуть Україна та Росія, з "рівною участю всіх сторін". Зокрема Китай, своєю чергою, готовий підтримувати зв'язок з міжнародною спільнотою щодо просування "політичного врегулювання кризи".

Відповідаючи на питання, чи відправить Китай делегацію на Глобальний саміт миру, Нін заявила: "Наразі я не маю чим поділитися з цього приводу".

Саміт миру у Швейцарії

Засідання пройде у Швейцарі з 15 по 16 червня. Загалом було запрошено більше 150 країн. До списку не потрапила Російська Федерації, втім країні-терористу дозволять взяти участь в наступних засіданнях.

Нещодавно президент Володимир Зеленський публічно запросив до участі голову Білого дому Джо Байдена, а також китайського лідера Сі Цзіньпіна.