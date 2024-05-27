У Польщі розкрили деталі проекту щодо посилення кордонів з Росією та Білоруссю

Представники Міністерства оборони Польщі у понеділок, 27 травня, представили деталі проекту "Східний щит", який передбачає зміцнення кордонів країни з Росією та Білоруссю, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє РАР.

"Національна програма стримування та оборони - це найбільша операція зі зміцнення східного флангу НАТО з 1945 року. Це стратегічна операція для безпеки Польщі" , - наголосив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

Він додав, що це реалізує "три стовпи", на яких уряд хоче базувати безпеку Польщі: сила польської армії, сила в союзах і соціальній стійкості.

Косіняк-Камиш наголосив, що для успішної реалізації проекту необхідний багаторічний план розвитку інфраструктури, який включає "укріплення, різні типи бар’єрів, а також найсучасніші системи моніторингу повітряного простору за кожним параметром, на кожній висоті".

Заступник міністра національної оборони Цезарій Томчик заявив, що вартість проекта "Східний щит" становитиме 10 млрд злотих (2,5 млрд доларів). Інвестицію мають співфінансувати з фондів ЄС і завершити до 2028 року.

"Нам потрібно захистити близько 700 кілометрів кордону, в тому числі 400 кілометрів з Білоруссю. Ми хочемо, щоб цей проєкт був реалізований негайно, він почнеться пізніше цього року. Ми хочемо, щоб цей проєкт був завершений до 2028 року" , - зазначив Томчик.

Завдання будуть розподілені наступним чином: Міністерство внутрішніх справ і адміністрації займатимуться питаннями цивільного захисту та охорони кордону з точки зору гібридних загроз, Міністерство державних активів - питанням збройових компаній, які будуть партнерами в реалізації проекту, а Міністерство інфраструктури - питання щодо доріг та підготовки території до можливої ​​оборонної операції.

За даними Міноборони, реалізація програми "Східний щит" значно посилить опір держави військовим загрозам зі сходу, обмежить мобільність військ противника, забезпечивши при цьому більшу свободу дій та можливість виживання власних військ, а й цивільного населення.

"Східний щит"

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що прем'єр Польщі Дональд Туск анонсував виділення 10 млрд злотих (2,5 млрд доларів) на проект "Східний щит" для посилення польського кордону з Росією та Білоруссю.

"Ми вирішили інвестувати 10 мільярдів злотих у нашу безпеку і, перш за все, в безпечний східний кордон. Ми розпочинаємо величезний проект з будівництва безпечного кордону, включаючи систему укріплень, а також такі ландшафтні, екологічні рішення, які зроблять цей кордон непрохідним для потенційного ворога" , - сказав Туск.

Крім того, польський прем'єр поскаржився на те, що протягом останніх тижнів Польща має справу з провокаціями та диверсіями. Він пообіцяв наступного тижня поінформувати громадськість про дії польської держави проти їх авторів.