Генштаб розповів, що відбувається на півночі Харківської області

Російські війська з початку доби уже завдали щонайменше 25 ударів керованими авіабомбами на півночі Харківщини. Зокрема дві такі авіабомби застосували по Харкову, повідомляє Українська правда.

Про це говорить вечірнє зведення Генерального штабу ЗСУ у соцмережах.

Загальна кількість ворожих атак по всій протяжності фронту з початку доби наблизилася до 80.

Покровський напрямок залишається зоною найбільш інтенсивних бойових дій.

На Харківському напрямку відбулося 10 бойових зіткнень, при цьому частина боїв продовжуються вже тривалий час. Тут загальні втрати противника з початку доби в живій силі становлять уже 137 осіб загиблими та пораненими та 18 одиниць озброєнь і військової техніки. Знищено один танк окупантів, по чотири одиниці авто та спецтехніки. Пошкоджено дві бойові бронемашини, два автомобілі, чотири артилерійські системи.

На Куп’янському напрямку російські війська дев’ять разів намагалися прорвати наші оборонні рубежі. І також зазнали значних втрат – близько десятка окупантів убито, півсотні поранено. Серед знищеного озброєння загарбників – сучасна станція радіоелектронної боротьби "Серп-ВС5". Пошкоджено дві російські гармати.

На Сіверському напрямку кількість штурмових дій росіян зросла до шести, а на Краматорському – до восьми. Ворог продовжує посилювати тиск на Часів Яр та його околиці.

На Покровському напрямку українські воїни з початку доби відбивали 21 атаку окупантів. Ситуація контрольована.

На Времівському напрямку російські загарбники не припиняють спроб атакувати, застосовуючи при цьому авіацію й КАБи. Поблизу населених пунктів Старомайорське та Урожайне відбито дев’ять штурмових дій противника. По цих самих селах ворог завдавав також ударів з повітря.

На Придніпровському напрямку відбулося вже п’ять бойових зіткнень на плацдармах на лівому березі річки Дніпро.

На решті напрямків ситуація суттєвих змін не зазнала.

Нашим угрупованням військ визначені та доведені завдання для посилення стійкості оборони. Українські захисники продовжують стримувати ворога та завдавати йому максимальних втрат.