У Ростовській області загорівся порт, де вантажать крадене українське зерно

У Ростовській області сьогодні, 27 травня, спалахнула пожежа на території порту "Азов". Горить зерновий термінал, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення ASTRA в Telegram і радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram.

Як пишуть російські Telegram-канали, загорілася транспортна стрічка в зерновому терміналі.

У свою чергу Андрющенко розповів, що в порту "Азов" росіяни вантажать більшу частину українського зерна, яке вони вкрали з окупованих територій.

Причина такої пожежі наразі невідома.

Росіяни викрадають зерно

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення росіяни взяли частину українських територій під свій контроль.

Зокрема, ворог активно вивозить звідти зерно, а потім продає його іншим країнам.

За даними західних ЗМІ, окупанти перевозять зерно із Криму. Найчастіше його купують країни Близького Сходу.

Нещодавно на цьому тлі міністри сільського господарства Литви, Латвії, Естонії, Польщі та Чехії запропонували Євросоюзу заборонити імпорт зерна з Росії.