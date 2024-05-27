В Україні заборонили рекламу азартних ігор та букмекерських контор

Кабінет міністрів вніс зміни до постанови "Деякі питання протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет", які передбачають заборону в Україні реклами азартних ігор та букмекерських контор, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить відповідна постанова﻿ уряду.

"Внести зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 2024 року № 566 "Деякі питання протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет", доповнивши підпункт 1 після слів "порядок обмеження" словами "всіх форм", а після слів "шляхом обмеження” - словами, "а саме заборони" , - йдеться у постанові.

Раніше цією постановою від 17 травня Кабмін встановив порядок обмеження реклами азартних ігор, а також інших позначень, під якими проводяться азартні ігри, зокрема з використанням електронних комунікацій, символіки ЗСУ та розповсюдження відповідного контекстного матеріалу.

Зазначається, що заборона діятиме до набрання чинності закону про боротьбу з ігровою залежністю, який наразі перебуває на розгляді Верховної ради.

Обмеження азартних ігор в Інтернеті

Нагадаємо, у квітні президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в Інтернеті. Документ передбачає заборону реєструвати кілька акаунтів для одного гравця, а також визначення ліміту часу у грі на тиждень.

Після цього Верховна рада ухвалила в першому читанні проект закону про боротьбу з ігровою залежністю (лудоманією), який передбачає ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) та обмеження на роботу онлайн-казино.

У травні Кабінет міністрів ухвалив постанову щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет. Вона буде діяти до набрання чинності нового закону.