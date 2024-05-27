Кабмін визначив об'єкти, де не відключатимуть електроінергію

Кабінет міністрів визначив об'єкти, які забезпечуватимуть електропостачанням у пріоритетному порядку. Серед них, зокрема, територіальні центри комплектування, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить відповідна постанова﻿ уряду.

Згідно з постановою Кабміну, пріоритетними у питанні електропостачання вважаються:

об'єкти критичної інфраструктури, паливно-енергетичного сектора та системи життєзабезпечення;

заклади охорони здоров'я;

військові частини;

територіальні центри комплектування та соцпідтримки;

підприємства оборонного комплексу;

підприємства залізничного транспорту;

підприємства, які є важливими для забезпечення продовольчої, економічної або енергетичної безпеки країни;

підприємства із безперервним циклом виробництва;

електронні комунікаційні мережі;

Верховна рада;

Кабмін;

центральні органи виконавчої влади;

правоохоронні органи (органи внутрішніх справ, прокуратури, Служби безпеки, об'єкти Державної служби з надзвичайних ситуацій).

Переліки критично важливих об'єктів мають затверджувати обласні військові адміністрації чи Київська міська військова адміністрація. Перед цим обов'язковими є консультації з органами місцевого самоврядування та операторами систем розподілу.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, останні кілька тижнів у енергосистемі України спостерігається дефіцит. На цьому тлі енергетики запроваджують графіки відключень світла.

Зокрема, вони діють сьогодні, 27 травня, з 06:00 до 24:00.

Така ситуація виникла через останні удари росіян по енергетичній інфраструктурі, які призвели до сильних пошкоджень.