У ТЦК пояснили, що буде, якщо видалити "Резерв+" з телефону після оновлення даних

Після реєстрації та оновлення даних у "Резерв+" не варто видаляти цей застосунок з телефону. Дані все одно залишаться у реєстрі, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявила речниця Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Альона Кузіна в інтерв'ю "11 каналу".

"Якщо ви видалили після реєстрації застосунок, то ви просто видалили застосунок із телефону, і це не правильно" , - сказала Кузіна.

Вона додала, що після того, як військовозобов'язаний зареєструвався в застосунку "Резерв+" і оновив свої дані, його все ж викличуть до ТЦК. Це зроблять за допомогою повістки або в інший спосіб.

Кузіна також зазначила, що перші дні переходу від паперової системи до цифрової можуть бути проблемними, адже велика кількість користувачів встановила застосунок. Однак, за її словами, фахівці ліквідують всі проблеми.

"Резерв+"

Нагадаємо, з 18 травня в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію, який передбачає оновлення облікових даних для чоловіків віком від 18 до 60 років.

Того ж дня Міноборони запустило додаток "Резерв+". Його потрібно завантажити на мобільний телефон для оновлення військово-облікових даних.

Також речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін закликав військовослужбовців не встановлювати "Резерв+", оскільки для них запустять альтернативний застосунок.