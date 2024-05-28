Очільники МЗС країн ЄС обговорили санкції проти Ізраїлю

Міністри закордонних справ ЄС вперше взяли участь у "значній" дискусії щодо санкцій проти Ізраїлю на випадок, якщо він не дотримуватиметься міжнародного гуманітарного права, заявив у понеділок міністр закордонних справ Ірландії Міхал Мартін, пише Вадим Ребрина, РБК-Україна.

За словами Мартіна, на засіданні Ради із закордонних справ був чіткий консенсус щодо необхідності підтримувати міжнародні гуманітарні правові інституції.

"Вперше на засіданні ЄС я бачив по-справжньому серйозну дискусію щодо санкцій і про те, "що було б" , — сказав Мартін.

За його словами, була активна дискусія "щодо тимчасових розпоряджень Міжнародного суду" з "дуже чіткими поглядами, що Ізраїль повинен дотримуватися цих тимчасових розпоряджень щодо відкриття прикордонного переходу з Рафахом і припинення своїх військових операцій у Рафаху".

Глава МЗС Ірландії повідомив, що одним із висновків було скликати засідання Ради асоціації ЄС-Ізраїль, щоб "висловити нашу серйозну стурбованість і … домагатися від Ізраїлю відповіді щодо виконання наказів Суду".

У відділі зовнішньої преси Ізраїлю виданню повідомили, що не можуть коментувати заяви Мартіна, але перед ударом "було оцінено, що несподіваної шкоди цивільним особам не буде".

Там також сказали, що Генеральний штаб ЦАХАЛ "розслідує обставини загибелі цивільних осіб" у Рафаху після удару ізраїльських військових.

Рішення МКС щодо операцій Ізраїлю в Рафаху

Формулювання рішення суду викликало різні тлумачення. Багато хто розцінює це як наказ припинити наступ, і про це широко повідомлялося в п'ятницю. Але ізраїльські офіційні особи кажуть, що наказ є умовним — їхні військові повинні припинити будь-які дії, які можуть знищити цивільне населення.

У неділю, 26 травня, бойовики ХАМАСу з території Рафаху обстріляли Ізраїль. Це сталося вперше за чотири місяці.

Удар по табору біженців у Рафаху

Щонайменше 27 людей загинули в результаті авіаудару в районі, переповненому біженцями в наметах на північний захід від Рафаха.

Ізраїльські військові заявили, що завдали удару по "комплексу в Рафаху, де діяли значні терористи ХАМАС. Удару було завдано по законним цілям".