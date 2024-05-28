Китай інвестує ще майже 48 млрд доларів у виробництво мікросхем

Китай подвоює свої плани щодо домінування у передових технологіях майбутнього, створюючи найбільший в історії державний інвестиційний фонд напівпровідників.﻿ Про це повідомляє CNN, пише Вадим Ребрина, РБК-Україна.

Фонд вартістю 47,5 млрд доларів створюється через те, що США вводять широкі обмеження на експорт американських чіпів і технологій чіпів, намагаючись придушити амбіції Пекіна.

Завдяки інвестиціям шести найбільших державних банків Китаю, включаючи ICBC і China Construction Bank, фонд підкреслює прагнення китайського лідера Сі Цзіньпіна зміцнити позиції Китаю як технологічної наддержави.

У своїй дорожній карті Made in China 2025 Пекін поставив перед Китаєм мету стати світовим лідером у багатьох галузях, включаючи штучний інтелект (AI), бездротовий зв’язок 5G і квантові обчислення.

Останнім інструментом інвестування є третя фаза Китайського інвестиційного фонду індустрії інтегральних схем. "Великий фонд" був офіційно створений у Пекіні в п’ятницю.

Перша фаза фонду була створена в 2014 році з 138,7 млрд юанів ($19,2 млрд). Друга фаза була створена через п'ять років із статутним капіталом у 204,1 мільярда юанів (28,2 мільярда доларів).

Сприяння Китаю агресії Росії проти України

США вважають, що Китай, крім того, що купує величезну кількість російської нафти і газу, продовжує допомагати Москві у війні в Україні, зокрема надаючи російським військам супутникові знімки, а також запчастини для винищувачів, мікрочипи та інше обладнання подвійного призначення.