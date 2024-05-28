Угорщина все ще проти призначення прем'єра Нідерландів генсеком НАТО

Уряд Угорщини не підтримує кандидатуру прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте на посаду генерального секретаря НАТО. Про це заявив міністр закордонних справ країни Петер Сійярто, повідомляє Європейська правда.

За словами глави МЗС, уряд не може підтримати кандидатуру Рютте, оскільки "той раніше заявляв, що Угорщину потрібно поставити на коліна".

"Дуже важко уявити, що людина, яка займає й підтримує таку позицію, може бути обрана на посаду керівника організації, де необхідна 100-відсоткова довіра... Ми тут повинні помирати одне за одного, тому її має очолити хтось, кому ми можемо довіряти на 100 відсотків" , – сказав Сійярто.

Він зазначив, що сьогодні всі говорять про посилення східного флангу НАТО, але "чомусь ніхто не замислюється над тим, що якщо загроза йде зі сходу, то, можливо, і генеральний секретар повинен бути зі сходу".

З огляду на це міністр закордонних справ Угорщини привітав те, що президент Румунії Клаус Йоганніс тепер є кандидатом на посаду генсека НАТО.

Раніше Туреччина поінформувала членів Північноатлантичного альянсу про те, що вона підтримає кандидатуру прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте на посаду генерального секретаря НАТО.

Серед країн, позиція яких ще ставить під питання призначення Рютте, є Угорщина, Словаччина та Румунія. Від Румунії на цю посаду претендує її чинний президент Клаус Йоганніс.

Раніше президент Туреччини натякав, що готовий підтримати Рютте, якщо той пообіцяє серйозно сприймати занепокоєння Туреччини щодо боротьби з тероризмом – маючи на увазі протистояння з курдським угрупованням PKK, а також хоче, щоби Рютте "неупереджено" діяв у ситуаціях, коли Туреччина буде мати суперечку з іншими членами НАТО (передусім Грецією, з якою в Туреччини непрості стосунки).