У МЗС Польщі не виключають варіант відправки військ в Україну

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прокоментував можливість відправки польських військових до України, не виключивши такого розвитку подій. Відповідну заяву польський міністр зробив в інтерв’ю виданням Gazeta Wyborcza, La Repubblica i El Pais, повідомляє Європейська правда.

За його словами, у питанні відправки військ в Україну не можна виключати жодного варіанта.

"Ми не повинні виключати жодного варіанта. Нехай Путін здогадається, що ми будемо робити" , – зазначив Сікорський.

Відповідаючи на запитання про повідомлення агентства Reuters про те, що кремлівський правитель Владімір Путін нібито готовий вести переговори про припинення вогню в Україні, Сікорський відповів, що він "має обмежену довіру до нього".

"Якщо він хоче припинити бойові дії, нехай закінчить війну, вивівши свої війська з України. Він може зробити це одним телефонним дзвінком. Я навіть можу уявити, що він мав би сказати у слухавку: "Генерале Герасимов, із завтрашнього дня, будь ласка, припиніть спеціальну військову операцію". Трагедія в тому, що Україна не може змусити його це зробити" , – додав він.

Нагадаємо, в середині травня американське The New York Times повідомляло, що деякі країни-члени НАТО непублічно обговорюють можливість відправлення військових інструкторів або підрядників на територію України для навчання українських військових і допомоги з ремонтом техніки.

Також напередодні видання Bild повідомило, що деякі країни НАТО готові розширити підтримку Києва і діяти безпосередньо на території України у сфері навчань та постачання озброєнь; також у НАТО обговорюють закриття неба над західною частиною України.