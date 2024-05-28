Україна отримає 56 млн євро від Швеції на відновлення енергосистеми

Уряд Швеції надає новий енергетичний пакет для України на загальну суму 650 мільйонів шведських крон (понад 56 млн євро), пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

В уряді зазначили, що нова підтримка допоможе забезпечити енергопостачання України, щоб основні державні послуги, такі як школи, лікарні, транспорт, водопостачання та бізнес, могли продовжувати функціонувати.

Нова шведська підтримка енергетичної інфраструктури фінансується з бюджету допомоги та управляється Sida від імені уряду. Нова підтримка складається з двох частин:

500 мільйонів шведських крон через Фонд енергетичної підтримки України організації Енергетичне співтовариство,

150 мільйонів шведських крон через Програму розвитку ООН (ПРООН).

В уряді Швеції зазначають, що підтримка через ПРООН буде спрямована на фінансування термінового будівництва енергетичної інфраструктури в Україні.

Потреба в технічному обладнанні та інших ресурсах для виробництва енергії, таких як генератори, трансформатори, установки та навчання персоналу, є високою. У зв'язку з нагальними потребами пріоритет буде віддано Харкову, проте підтримку зможуть отримати й інші регіони України, такі як Одеса, Київ і Миколаїв.

Допомога Україні від Швеції

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Швеція продемонструвала тверду та послідовну позицію, надаючи всебічну підтримку Києву. Зокрема, Стокгольм оголосила про виділення фінансової допомоги Україні для підтримки зерна в рамках української ініціативи.

Крім того, Швеція взяла участь у чеській ініціативі з постачання артилерійських снарядів в Україну.

Також Стокгольм створив трирічну рамкову програму військової підтримки України на загальну суму 75 млрд шведських крон.