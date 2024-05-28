Естонія пропонує збільшити навчання ЗСУ в європейських країнах до 100 тисяч військових

Кількість українських військових, яких навчають у рамках європейської місії EUMAM, слід збільшити до 100 тисяч. Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Він нагадав, що ЄС обіцяв підвищити підготовку в EUMAM з 40 до 60 тисяч осіб, і висловив сподівання, що це буде зроблено. Але Певкур упевнений, що цього недостатньо через посилення тиску Росії.

Як зазначив міністр, необхідно "рухати до кількості місії у 100 тисяч українських військовослужбовців".

Певкур також заявив, що завдання ЄС полягає не в тому, щоб вести переговори та обговорювати, чого хоче Путін, а в тому, щоб допомогти Україні та надати все необхідне для перемоги. За його словами, партнери мають дозволити ЗСУ використовувати західне озброєння, у тому числі і для ударів територією РФ.

"Україна має свої дрони, які вражають цілі в глибокому тилу ворога, за понад тисячу кілометрів від лінії фронту. Я, звичайно, щиро сподіваюся, що всі країни, які надають допомогу, дадуть і свій дозвіл. Це не нормально, що Росія завдає ударів по Україні з великої відстані, а українці змушені воювати з однією рукою, зав'язаною за спиною.

За словами міністра оборони Естонії, РФ використовує всі можливості, щоб назвати ескалацією будь-які постачання озброєнь Україні.

"Був час, коли всі говорили, що відправка танків - це ескалація. Виявилося, що це не так. Передача Storm shadow або Scalp, передача F-16 - ескалація, але це теж не так. Росія, звичайно, використовує всі можливості, щоб назвати ескалацією нові постачання озброєнь. Однак це не так. Це допомагає Україні боротися за свою країну та за свій народ", - заявив Певкур.

Нагадаємо, 28 травня, у Брюсселі відбудеться засідання міністрів оборони країн Євросоюзу, на якому говоритимуть про підтримку України з боку ЄС та підіб'ють підсумки різних поточних військових ініціатив.