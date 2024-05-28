РФ використовує криптовалюту та бартер для торгівлі з китайськими компаніями – Bloomberg

Російські сировинні компанії, які намагаються проводити фінансові операції з китайськими колегами, почали використовувати новий метод укладання угод - стейблкоїни. Крім того, почали торгувати і бартером.﻿ Про це повідомляє Bloomberg, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

За даними агентства, принаймні два найбільші виробники металів, обидва з яких не перебувають під санкціями, почали використовувати стейблкоін Tether, курс якого прив'язаний до долара 1:1. У деяких випадках розрахунки відбуваються через Гонконг.

Як зазначає Bloomberg, той факт, що великі російські фірми тепер звертаються до блокчейну через два роки після початку вторгнення в Україну в лютому 2022 року, підкреслює довгостроковий вплив міжнародних обмежень у відповідь на війну на економіку.

Санкції працюють

Російські компанії, що займаються торгівлею сировинними товарами, від металів, таких як нікель і сталь, до деревини, від початку війни стикаються з проблемами з отриманням платежів за свої товари та закупівлею обладнання та сировини. Це вірно, навіть якщо вони не піддаються санкціям, хоча деякі з них потрапили під численні штрафи США, ЄС та їхніх союзників.

За словами керівників, альтернативою часто є повільніші транзакції або, що ще гірше, ризик заморозити рахунок у закордонному банку. Деякі несанкціоновані компанії відкрили десятки рахунків у різних країнах тільки для того, щоб їх заморозили один за одним, сказав один із джерел.

Навіть у Китаї, який не приєднався до міжнародних санкцій та став основним експортним ринком для багатьох російських товарів, а також постачальником товарів та обладнання, фінансові операції цього року стали важчими. Багато в чому це пов'язано з загрозою Міністерства фінансів США вторинними санкціями щодо кредиторів, які сприяють ухиленню від санкцій, що призвело до посилення заходів щодо дотримання вимог.

Використання криптовалют для платежів не є чимось незвичайним для країн, які перебувають під санкціями. Транзакції з вантажами з Венесуели, де є найбільші у світі доведені запаси нафти, все частіше здійснюються з використанням Tether. Багато угод, які укладаються з великими знижками, укладаються через посередників, що базуються в Дубаї.

Тим часом деякі сировинні компанії обрали інший шлях для розрахунків за угодами, який колись також вважався екзотичним. Деякі виробники стали використовують так звані бартерні угоди, при яких товар обмінюється на товари, що поставляються до Росії, повністю уникаючи транскордонних перевезень, кажуть джерела агентства.