В Ірландії невдовзі закриють десятки пунктів розміщення українських біженців

В Ірландії незабаром зачиниться значна кількість центрів, які надають житло втікачам від війни в Україні, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомив департамент інтеграції ірландського уряду, пише The Irish Times.

Це відбудеться у зв’язку з впровадженням нової політики, яка передбачає надання житла людям, що потребують тимчасового захисту, лише на 90 днів.

У департаменті зазначили, що люди щодня залишають надане їм державою житло, щоб знайти власне. В результаті зараз відомство намагається "консолідувати і раціоналізувати портфель житла для осіб, які потребують тимчасового захисту".

"90-денна політика означає, що особам, які прибули з 14 березня, не буде надано житло на більш тривалий термін, і люди також щодня залишають наші центри, щоб знайти своє власне житло", – сказав представник департаменту.

За словами глави уряду Ірландії Саймона Гарріса, майже 70 контрактів на розміщення українських біженців зупинять дію незабаром, і багато готелів та громадських об'єктів, які використовували як житло для біженців, знову будуть доступні для місцевого використання.

Останніми місяцями уряд Ірландії запровадив жорсткіші правила щодо соціальної допомоги для українців.

Зокрема, ще в грудні уряд погодив плани, згідно з якими українцям, які втекли від війни, нададуть житло на 90 днів і тижневу допомогу у розмірі 38,80 євро на дорослого та 29,80 євро на дитину. Раніше українці отримували 220 євро на тиждень допомоги для тих, хто шукає роботу.

Ще восени 2022 року уряд Ірландії повідомляв, що в країні не вистачає місць для розселення українських біженців.