Стефанчук відреагував на заяви Путіна, хто в Україні президент

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук відповів кремлівському очільнику Володимиру Путіну, що до завершення воєнного стану президентом України лишатиметься Володимир Зеленський, повідомляє Українська правда.

Про це заявив Стефанчук у соцмережах.

Таким чином голова ВР відреагував на заяву Путіна, що, оскільки 5-річний термін повноважень Зеленського закінчився, а нових виборів не проводять, то влада в Україні нібито має перейти в руки парламенту та його спікера. Як доказ він навів спотворений зміст однієї зі статей української Конституції.

"Дуже добре, що на росії почали читати Конституцію України. Рекомендував би допитливим читачам опановувати текст нашої Конституції не вибірково й звернути увагу на частину 1 статті 108: "Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України". У демократичних суспільствах це називається неперервністю влади. Але ця "неперервність" не в російському (як "довічність"), а в нормальному, демократичному та безпековому розуміннях.

Тому Президентом України є і до завершення воєнного стану буде залишатися Володимир Зеленський. І все це відповідно до Конституції та законів України".

Голова Ради зауважив, що такі російські наративи є передбачуваними та безглуздими. Але його бентежить інше – що "окремі "українські" політики, ніби готуючи підґрунтя, майже слово у слово цитують висловлені наративи, зокрема, і у стінах Українського Парламенту".

"І наостанок, як говорив наш Тарас: "Чужого навчайтесь та свого не цурайтесь!"

"Тому було б дуже добре, якби крім Конституції України, на росії почали читати свою власну "Конституцію". І йдеться не про якісь примарні для росії засади демократичного устрою чи прав людини та громадянина. А хоча б у тій частині, де сказано, що російська федерація вживає заходів із підтримки та укріплення міжнародного миру та безпеки, забезпеченню мирного співіснування держав і народів. Аби далеко не гортати — це стаття 79.1".

Що передувало:

У вівторок Путін заявив, що "повноваження верховної влади, фактично президентські повноваження в Україні, передаються спікеру парламенту". Він послався на Конституцію України, переплутавши її статті та перекрутивши її зміст.