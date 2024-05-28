"Укренерго" не прогнозує відключення світла 29 травня
В Україні завтра, 29 травня, не планують запроваджувати графіки відключень світла для населення та промисловості, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє "Укренерго" у Telegram.
"29 травня відключення не прогнозуються", - йдеться у повідомленні компанії.
Також там зазначили, що у разі зміни ситуації в енергосистемі про застосування обмежень попередять додатково.
Відключення світла в Україні
Нагадаємо, останні кілька тижнів енергетики практично щодня запроваджували графіки відключень світла в Україні. Причиною були останні російські атаки, які сильно пошкодили енергетичні об'єкти країни.
Росіяни прицільно запускали свої дрони та ракети, зокрема гіперзвукові, по енергетичній інфраструктурі.
Але сьогодні, 28 травня, ситуація змінилася - графіки не застосовували.
Гендиректор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко пояснив, що така ситуація, ймовірно, пов'язана із тим, що один енергоблок АЕС вивели з ремонту.