Зеленського попросили не говорити про вступ України в НАТО – The Telegraph

За даними джерел британського видання The Telegraph, президента України Володимира Зеленського попередили, щоб цього року він не звертався до окремих членів НАТО щодо підтримки членства України в альянсі, повідомляє Українська правда.

За словами співрозмовників видання, на саміті НАТО у Вашингтоні, який відбудеться з 9 до 11 липня, Україні не запропонують нічого, що дало б змогу країні просунутися на шляху до членства в альянсі.

Це пов’язано з побоюваннями деяких членів НАТО, що запрошення України в альянс може призвести до того, що вони будуть втягнуті у війну проти Росії.

Джерело, яке знайоме з думкою Байдена стверджує The Telegraph, що Німеччина й США "дуже скептично ставляться до подальшого просування України по шляху до повноправного членства в НАТО цього року".

А "США, можливо, не так стурбовані, як Німеччина, але їх турбує загроза з боку Росії для інших членів альянсу".

Джерела The Telegraph стверджують, що США і Німеччина наполегливо застерегли Україну від встановлення твердих термінів вступу до НАТО.

З цієї причини Зеленського нібито попросили не чинити тиску на окремих союзників, щоб вони знову виступили на підтримку чіткого графіка приєднання України.