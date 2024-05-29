Боррель: 90% заморожених активів РФ спрямують на військову допомогу Україні

Близько 90% надходжень від заморожених активів РФ будуть спрямовані до Європейського фонду миру на постачання Україні необхідної зброї та військового обладнання.﻿ Про це заявив високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, пише Валерій Савицький, РБК-Україна.

Очільник європейської дипломатії зазначив, що країнам-членам ЄС слід розблокувати призначені для військової допомоги Україні фінансові ресурси, які не можна використовувати за відсутності консенсусу між країнами-членами.

На даний момент існує сім правових актів, які мають бути ухвалені для задіювання 6,6 млрд євро. За його словами, вже доволі тривалий час це було неможливо зробити через відсутність консенсус між країнами.

"Нам потрібна одноголосність, якої немає вже протягом місяців. Я вчора говорив про це на Раді міністрів із закордонних справ, і ми зробили це сьогодні знову. Є 6,6 млрд євро, які чекають на застосування, а всі інструменти, що необхідні для цього, все ще чекають на ухвалення" , - сказав Боррель.

Він назвав цю ситуацію особливо гострою, адже український фонд допомоги обсягом 5 млрд євро, що створюється в межах Європейського фонду миру, був погоджений серед лідерів ЄС на вищому рівні Європейської Ради.

Він назвав це "скоріше теоретичною дискусією" і додав, що будь-які затримки у військовій підтримці "мають реальні наслідки, і ці наслідки вимірюються людськими життями, пошкодженою цивільною інфраструктурою та пастками на полі бою в Україні".

"Це особливо важливо, тому що ми зараз підходимо до використання надзвичайних надходжень від заморожених (російських) активів, дебати щодо чого відбудуться на рівні Coreper (Комітет постійних представників ЄС - ред.) цього тижня" , - сказав Боррель.

Високий представник також нагадав, що 90% надходжень від заморожених російських активів будуть спрямовані до Європейського фонду миру. Далі їх спрямують на пряме постачання Україні необхідної зброї та військового обладнання.

З огляду на цей факт, за словами Борреля, країни-члени мають докласти всіх зусиль, щоб уникнути будь-якого блокування цих фінансових ресурсів на суму близько 3 млрд євро на рік.

Нагадаємо, 28 травня у Брюсселі відбулося засідання Ради міністрів ЄС із зовнішніх відносин на рівні міністрів оборони європейських країн. Темою зустрічі стало продовження та посилення військової допомоги Україні та її підтримка у захисті від агресії РФ.