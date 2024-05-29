Макрон анонсував візит Зеленського до Франції наступного тижня

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 6 червня, вирушить із робочим візитом до Франції.﻿ Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Зеленський візьме участь в урочистих заходах з нагоди 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії. Міжнародна церемонія відбудеться в Сен-Лоран-сюр-Мер, на пляжі Омаха.

"У мене буде можливість, коли президент Зеленський приїде до Франції на День Д наступного тижня, прийняти його і в цей час дуже конкретно поговорити, щоб оголосити, що ще ми збираємося зробити для підтримки України" , - заявив Макрон.

Очікується, що на міжнародній церемонії в Нормандії 6 червня будуть присутні глави багатьох держав.

Росія отримала запрошення взяти участь у пам'ятних заходах, щоб вшанувати важливість самовідданості та жертв радянських народів під час Другої світової війни. Однак російський диктатор Володимир Путін не був запрошений на захід у зв'язку з наступом російських військ в Україні.