Швеція оголосила про виділення Україні допомоги на 1,3 млрд доларів

Уряд Швеції оголосив про новий пакет військової допомоги для України. Він є найбільшим на сьогодні, його вартість перевищує 13 мільярдів шведських крон (1,3 млрд доларів)﻿, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Сьогоднішній пакет військової допомоги стане шістнадцятим за рахунком від Швеції з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Гроші, які будуть включені до додаткового бюджету, крім іншого, дадуть змогу зміцнити протиповітряну оборону України.

Так, Швеція передасть літак радіолокаційної розвідки та управління ASC 890, який дасть Україні "абсолютно новий потенціал радіолокаційної розвідки та бойового управління проти цілей у повітрі та на морі", а також зміцнить її здатність вражати цілі в довгостроковій перспективі. Літаки також поставляються з навчальним і технічним обладнанням.

Крім цього Швеція передасть весь свій парк бронетранспортерів 302 для підтримки формування нових бригад української армії. У пакет також входить винищувач Rb 99, а також артилерійські боєприпаси і ресурси для обслуговування раніше переданої техніки.

З урахуванням представлених сьогодні коштів Швеція вже надала Україні підтримку в розмірі 43,5 мільярда шведських крон.