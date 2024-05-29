Білий дім: США візьмуть участь у Саміті миру, про Байдена не згадали
США візьму участь у саміті миру України, який пройде у Швейцарії у червні. Проте невідомо, чи буде присутній президента США Джо Байден. Про це повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.
"Як ви знаєте, ми брали активну участь у кожному з попередніх українських мирних самітів. Уряд США бере в цьому участь. І ми будемо представлені у цьому майбутньому саміт", - сказала вона.
При цьому речниця, відповідаючи на питання ЗМІ, заявила, що не має конкретної інформації про участь Байдена у саміті миру.
"Для нас важливо продовжувати переконуватись, що Україна має усі можливості, необхідні для захисту, а також для забезпечення справедливого та міцного миру", - додала Карін Жан-П'єр.
Вона наголосила на наданні швидкої підтримки України, щоб уникнути атак, як це було у Харкові 25 травня. Тоді росіяни атакували "Епіцентр", де перебували десятки людей.
Саміт миру
Нагадаємо, 15-16 червня у Швейцарії відбудеться саміт миру України. Свою участь у саміт підтвердили представники 50 країн.
Президент Володимир Зеленський запросив американського президента Джо Байдена та лідера Китаю Сі Цзіньпіня приєднатися до саміту. Поки жоден з названих лідерів не підтвердив свою участь.
Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін аплодуватиме, якщо Байден не відвідає саміт миру.