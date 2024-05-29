Британська розвідка пояснила, чому РФ скасувала танковий біатлон

Розвідка Великої Британії проаналізувала причини скасування в РФ щорічних міжнародних військових ігор і відомого змагання з танкового біатлону, що проводиться в межах заходу, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в розвідувальному огляді британського Міноборони за 29 травня.

У відомстві зазначили, що минулого тижня російські ЗМІ повідомили, що щорічні Російські міжнародні армійські ігри не відбудуться 2024 року, хоча Міноборони РФ не коментувало це офіційно.

Захід також не відбувся у 2023 році, нагадує розвідка.

В останніх міжнародних армійських іграх 2022 року взяли участь 6 тисяч учасників із 37 країн.

"Росія, ймовірно, скасувала ігри, щоб уникнути критики цього заходу як тривіальної діяльності у воєнний час, що відволікає військові зусилля від війни в Україні, а також щоб уникнути ймовірного скорочення участі інших країн" , – йдеться в огляді.

Існує також реальна ймовірність того, що через поразки в Україні російське міністерство оборони занепокоєне тим, що нестача кваліфікованого військового персоналу і техніки поставить під загрозу послідовне домінування Росії в змаганнях, додали в розвідці.