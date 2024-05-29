У ЗСУ пояснили, як Україні допоможе летючий радар від Швеції

Літак радіолокаційної розвідки та управління ASC 890, який Швеція має надати Україні в рамках військової допомоги, значно посилить спроможності Повітряних сил ЗСУ вести повітряний бій із російським агресором, повідомляє Українська правда.

У Повітряних силах зазначили, що наявність літака ДРЛВ в авіапарку України значно посилить спроможності радіолокаційного виявлення повітряних цілей противника, забезпечення раннього попередження та координації повітряного бою.

Простіше кажучи, дозволить виявляти цілі, які звичайний літак не може бачити.

Як відомо, Росія має на озброєнні літак ДРЛВ А-50, однак два подібні борти вже були успішно ліквідовані Силами оборони України.

Отримавши ж від шведських партнерів такий летючий радар, Україна матиме змогу ефективніше відстежувати активність у російському повітряному просторі, та в подальшому забезпечувати інформацією винищувачі F-16, які мають з’явитися в українському небі для ще більшого посилення можливостей повітряного протистояння з ворогом, пояснюють у ПС ЗСУ.