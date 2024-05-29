У НАТО вважають, що президент Румунії має припинити претендувати на пост генсека – ЗМІ

Більшість країн НАТО вважають, що для президента Румунії Клауса Йоганніса настав час оголосити про вихід зі змагання за посаду генсека Північноатлантичного альянсу. Про це йдеться в матеріалі Politico, повідомляє Європейська правда.

Видання нагадує, що з моменту оголошення своєї кандидатури в березні Йоганнісу вдалося заручитися підтримкою лише однієї країни – Угорщини.

Словаччина ще не визначилася, але 29 країн (всі, крім Угорщини, Словаччини та власне Румунії) продемонстрували підтримку явного лідера, прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте, однак йому потрібно заручитися підтримкою всіх країн Альянсу, щоб стати наступником Єнса Столтенберга.

Офіс Йоганніса відкинув твердження про те, що на румунського президента чинився тиск з метою змусити його покинути перегони.

"Немає ніякого тиску щодо зняття кандидатури. Це офіційна відповідь адміністрації президента", – йдеться в електронному листі, який отримало видання.

За словами двох європейських високопосадовців, Йоганніс домовився з ключовими союзниками про вихід з перегонів за посаду в НАТО до початку червня, тобто за місяць до саміту Альянсу у Вашингтоні.

Як зазначає видання, відмова від боротьби за посаду генсека НАТО до липневого саміту принесе Йоганнісу деяку доброзичливість з боку західних союзників, яку він міг би використати під час дискусій про інші керівні посади.

У матеріалі йдеться, що у Брюсселі циркулюють різні сценарії для Йоганніса. Малоймовірним є варіант його призначення на посаду президента Єврокомісії, якщо Урсула фон дер Ляєн не отримає другий мандат.

Інший варіант, який обговорюється для Йоганніса, полягає в тому, що він стане комісаром ЄС з питань оборони. Фон дер Ляєн раніше говорила, що було б добре мати когось зі Східної Європи на цій поки нествореній посаді.

Найбільш часто згадуваною кандидатурою на цю посаду є міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, але, зважаючи на несподіванки, ця посада все ще може дістатися Йоганнісу, сказали два інших посадовці ЄС.