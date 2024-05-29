Мобілізація в Україні: кому не треба оновлювати дані у ТЦК

Нові правила мобілізації в Україні набули чинності з 18 травня 2024 року. Згідно з ними, всі українці на військовому обліку мають до 16 липня оновити особисті дані, повідомляє РБК-Україна.

Сайт нагадує, кому треба оновити дані, а кому точно ні.

Кому треба оновити облікові дані

З 18 травня всі військовозобов'язані у віці від 18 до 60 років мають оновити свої військово-облікові дані. Вимога поширюється на тих, хто має відстрочку чи броню від мобілізації.

"Якщо особа заброньована або має відстрочку, їй потрібно прибути уточнити свої облікові дані. Особу не направляють на медичну комісію, вона просто оновлює дані і все" , - пояснили в одному з регіональних територіальних центрів комплектування (ТЦК).

Насамперед йдеться про надання актуального номера телефону, e-mail (за наявності) та адреси проживання. Якщо чоловік призовного віку не стоїть на обліку, треба звернутися до ТЦК за місцем проживання, стати на облік і надати дані.

Таким чином, уточнити дані мають:

призовники віком від 17 до 25 років

військовозобов'язані та резервісти віком від 25 до 60 років

жінки з медичною та фармацевтичною освітою (які стоять на військовому обліку)

військовозобов'язані, які проживають за кордоном

Зробити це треба до 16 липня, незалежно від статусу придатності до служби. Інакше загрожує штраф від 17 000 гривень, який, згідно з новими правилами, можуть виписати заочно.

Уточнити дані можна, звернувшись до ТЦК або Центру надання адмінпослуг, а також через мобільний додаток "Резерв+".

За допомогою застосунку оновити дані можна дистанційно, не простоюючи у чергах. Також це зручно для тих, хто проживає за кордоном.

Кому не треба оновлювати облікові дані

Відповідно до закону, оновити дані мають громадяни України віком від 18 до 60 років. Таким чином, вимога не поширюється на:

чоловіків молодше 18 років

чоловіків старше 60 років

жінок не на військовому обліку

визнаних непридатними за станом здоров'я з виключенням з військового обліку

осіб, які офіційно припинили громадянство України

Якщо особа виключена з військового обліку, має бути відповідна позначка у військовому квитку. Якщо відмітки немає або немає облікового документа, треба звернутися за ними до ТЦК за місцем проживання. Якщо цього не зробити, то під час перевірки документів можуть вручити повістку на уточнення даних.

З військового обліку виключають після досягнення 60-річного віку, за висновком військово-лікарської комісії про непридатність та у зв'язку з виходом із громадянства України.

Якщо особа була виключена з обліку, але дані оновлювалися до 18 травня, слід уточнити їх ще раз.

Чи треба оновлювати дані військовослужбовцям

Ні, оскільки вони не стоять на військовому обліку. Якщо військовослужбовець спробував оновити дані через "Резерв+" та побачив статус "У розшуку", швидше за все ТЦК не встиг оцифрувати дані та внести їх до реєстрів.

Щоб виправити помилку, треба звернутися особисто чи через членів сім'ї до територіального центру, надати необхідні документи та довідку про зарахування на службу.

Нагадаємо, раніше в Міноборони заявили, що оновлення даних через "Резерв+" допомогло зняти з безпідставного розшуку понад 700 тисяч військовозобов'язаних.

Зазначимо, що до дедлайну уточнення даних залишилося менше 50 днів.