ЗМІ: Присяжні почали обговорювати вирок Трампу у першій кримінальній справі

У суді в Нью-Йорку 29 травня завершилась публічна частина слухань у кримінальній справі стосовно експрезидента США Дональда Трампа, пов'язана з приховуванням інформації про позашлюбні зв'язки, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє Axios.

Після останнього слова обвинувачення та захисту 12 присяжних пішли радитись для ухвалення рішення про те, чи можна оголосити Трампа винним за інкримінованими йому звинуваченнями.

Суддя Хуан Мерчан закликав їх відкинути особисте ставлення до експрезидента, уникати публічних припущень стосовно можливого вироку, а також ґрунтувати своє рішення на основі всіх доказів, представлених у суді.

Обговорення присяжних, припускає Axios, може зайняти кілька днів через складність справи і кількість пунктів звинувачення. Вони повинні досягти одностайного рішення, інакше ж судовий процес буде оголошено таким, що не відбувся.

У разі визнання Трампа винним суддя має визначити покарання для Трампа. Хоча кримінальний кодекс Нью-Йорку передбачає можливе ув'язнення за інкримінованими статтями, з огляду на відсутність судимостей експрезидент може відбутись штрафом.

Після початку обговорення присяжних Трамп у коментарі журналістам укотре назвав звинувачення сфальсифікованими, заявивши, що їх "не змогла б спростувати Мати Тереза".

Нагадаємо, йдеться про перший кримінальний процес над Трампом у справі про виплату грошей порноакторці за нерозголошення інформації з метою впливу на вибори 2016 року. Це – перший кримінальний суд над експрезидентом в історії США.

Трамп неодноразово намагався відтермінувати початок суду у цій справі.

Ця кримінальна справа є однією з чотирьох, порушених проти Дональда Трампа у США, але може стати єдиною, яка дійде до суду і завершиться винесенням вироку до президентських виборів 2024 року.