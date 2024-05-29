"Укрзалізниця" анонсувала "гірський шатл" зі Львова до Карпат: графік
Цими вихідними, 1-2 червня, зі Львова до Карпат курсуватиме "гірський шатл". Він проїжджатиме через Яремче і Татарів-Буковель, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє "Укрзалізниця" у Telegram.
За інформацією УЗ, поїзд Львів - Ворохта вирушатиме зі Львова 31 травня та 1 липня о 15:22. Він проїде через:
- Івано-Франківськ - о 17:39-17:43;
- Яремче - о 19:10-19:14;
- Татарів-Буковель - о 19:39-19:41;
- прибуде до Ворохти о 19:52.
При цьому 2 червня потяг продовжить свій маршрут з Ворохти до Рахова з таким розкладом:
- Ворохта - 19:52-19:56;
- Ясіня - 20:34-20:36;
- Кваси - 20:59-21:01;
- Рахів о 21:19.
У зворотному напрямку поїзд Рахів – Львів вирушить 2 червня о 03:48. Розклад:
- Кваси 04:07-04:09;
- Ясіня 04:31-04:33;
- Ворохта 05:12-05:18;
- Татарів-Буковель 05:28-05:30;
- Яремче 06:03-06:07;
- Івано-Франківськ 07:50-07:55;
- прибуття до Львова о 10:07.
При цьому 1 червня поїзд розпочне свій маршрут із Ворохти з аналогічним розкладом.
Поїзд зупинятиметься у: Ходорові, Бурштині, Галичі, Делятині, Микуличині (Вороненці, Лазещині, Свидовці та Біліні - у дні курсування поїзда до Рахова).
Нагадаємо, раніше УЗ призначила додатковий поїзд із Сум до Києва на фоні евакуації із низки населених пунктів Сумської області.