"Укрзалізниця" анонсувала "гірський шатл" зі Львова до Карпат: графік

Цими вихідними, 1-2 червня, зі Львова до Карпат курсуватиме "гірський шатл". Він проїжджатиме через Яремче і Татарів-Буковель, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє "Укрзалізниця" у Telegram.

За інформацією УЗ, поїзд Львів - Ворохта вирушатиме зі Львова 31 травня та 1 липня о 15:22. Він проїде через:

Івано-Франківськ - о 17:39-17:43;

Яремче - о 19:10-19:14;

Татарів-Буковель - о 19:39-19:41;

прибуде до Ворохти о 19:52.

При цьому 2 червня потяг продовжить свій маршрут з Ворохти до Рахова з таким розкладом:

Ворохта - 19:52-19:56;

Ясіня - 20:34-20:36;

Кваси - 20:59-21:01;

Рахів о 21:19.

У зворотному напрямку поїзд Рахів – Львів вирушить 2 червня о 03:48. Розклад:

Кваси 04:07-04:09;

Ясіня 04:31-04:33;

Ворохта 05:12-05:18;

Татарів-Буковель 05:28-05:30;

Яремче 06:03-06:07;

Івано-Франківськ 07:50-07:55;

прибуття до Львова о 10:07.

При цьому 1 червня поїзд розпочне свій маршрут із Ворохти з аналогічним розкладом.

Поїзд зупинятиметься у: Ходорові, Бурштині, Галичі, Делятині, Микуличині (Вороненці, Лазещині, Свидовці та Біліні - у дні курсування поїзда до Рахова).

Нагадаємо, раніше УЗ призначила додатковий поїзд із Сум до Києва на фоні евакуації із низки населених пунктів Сумської області.