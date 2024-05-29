Замах на Фіцо: у Словаччині розповіли про стан прем'єра

Заступник словацького прем'єр-міністра, міністр оборони Роберт Каліняк заявив, що одужання Роберта Фіцо від вогнепальних поранень у живіт йде в правильному напрямку, але буде "надзвичайно довгим", повідомляє Європейська правда.

Його слова наводить агентство AFP.

Фіцо досі перебуває в лікарні в місті Банська Бистриця після того, як 15 травня в нього кілька разів вистрілили після виїзного засідання кабінету міністрів у місті Гандлова в центральній Словаччині.

"Одужання прем'єр-міністра нарешті на правильному шляху. Це одужання буде надзвичайно довгим, оскільки його травми дуже серйозні", – оголосив журналістам Роберт Каліняк.

Він додав, що прем'єр Словаччини вже може приймати їжу.

Своєю чергою радник словацького уряду Ерік Каліняк, який був присутній під час стрілянини, сказав журналістам, що кулі уразили тонку кишку Фіцо.

"Вона була прострелена наскрізь п'ять разів, але лікарі зробили диво", – сказав він.

Прем'єр Словаччини переніс дві кількагодинні операції в лікарні Банської Бистриці, яка оцінила його стан як задовільний.

Нападником на Фіцо виявився 71-річний Юрай Цинтула. На допиті він стверджував, що хотів не вбити Фіцо, а тільки "зашкодити здоров'ю, аби він не зміг далі проводити політику, з якою Цинтула незгодний, зокрема й у питанні російсько-української війни.