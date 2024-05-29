ОВА: Росіяни 17 разів обстріляли населені пункти на Сумщині
Російська армія 29 травня 17 разів обстріляла населені пункти на Сумщині, загалом зафіксували 68 вибухів, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомила Сумська ОВА.
У Краснопільській громаді армія РФ вранці здійснила ракетний удар, відомо про двох загиблих. Кількість поранених зросла до п’яти.
Від мінометного обстрілу поранена людина в Середино-Будській громаді, там зафіксували 3 вибухи.
У Миропільській громаді росіяни били з артилерії, зафіксували 2 вибухи. У Есманьській громаді зафіксовано мінометний обстріл (4 вибухи).
У Шалигинській громаді Росія скинула 14 мін. По Дружбівській громаді росіяни вдарили з РСЗВ (11 вибухів). Також зафіксували мінометний обстріл у Путивльській громаді (17 вибухів).
У Великописарівській громаді окупанти вели обстріл з використанням БпЛА (4 вибухи) та обстріл з міномету (8 вибухів).