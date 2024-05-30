У США відкрили завод з виробництва боєприпасів, необхідних Україні

Армія США відкрила новий завод із виробництва 155-мм снарядів артилерійських снарядів у Мескіті, штат Техас. Завод щомісяця вироблятиме близько 30 тисяч снарядів для 155-міліметрових гармат, які мають вирішальне значення для воєнних дій Києва.﻿ Про це повідомляє The New York Times, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Щоб забезпечити постачання артилерійських розрахунків України, Пентагон минулого року поставив за мету виробляти 100 тисяч снарядів на місяць до кінця 2025 року. Ця мета є майже десятикратним збільшенням виробництва в порівнянні з тим, що було кілька років тому.

Заводи у Скрентоні та Вілкс-Баррі, штат Пенсільванія, разом виробляють близько 36 тисяч снарядів на місяць. Нове підприємство General Dynamics у Мескіті, штат Техас, після виходу на повну потужність вироблятиме 30 тисяч одиниць продукції на місяць. Очікується, що оборонна фірма IMT із Огайо компенсує різницю.

Новий завод

Підприємство вартістю понад 500 млн доларів було профінансовано за рахунок додаткових витрат на 2022 і 2023 фінансові роки і включає передові виробничі технології та автоматизацію для виробництва металевих деталей великого калібру.

Менш як рік тому околиці тут, у Північному Техасі, були просто брудне поле. Але завдяки мільйонам доларів Конгресу американська оборонна фірма General Dynamics спромоглася відкрити завод приблизно через 10 місяців після початку будівництва.

Навіть коли на заводі в Мескіті завершувалося будівництво першої виробничої лінії з виробництва 155-міліметрових снарядів, робітники вже облаштовували другу лінію у тому самому будинку.

Завод у Мескіті створить близько 350 робочих місць у місцевій економіці, коли наступного року вийде на повну виробничу потужність.

Снаряди для України

Попит на 155 мм артилерійські снаряди різко зріс після вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Але запаси союзників для їхньої власної оборони були вичерпані.

Як заявив Вільям Лапланте, головний чиновник Пентагону із закупівель, США надали Києву понад три мільйони 155-міліметрових снарядів з початку війни у лютому 2022 року.

За словами генерального секретаря НАТО, Україна випускала від 4000 до 7000 таких снарядів щодня протягом кількох місяців 2023 року, перш ніж чвари між республіканцями в Палаті представників затримали подальше фінансування постачання. Великі постачання американських артилерійських боєприпасів відновилися у квітні після того, як Конгрес ухвалив пакет допомоги Україні на 61 млрд доларів.