США оголосили про два пакети допомоги Молдові на понад 130 млн доларів

Держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про нову допомогу Молдові для вирішення низки проблем, пов'язаних з російською агресією, в тому числі вторгненням в Україну.﻿ Про це повідомляє The New York Times, пише Ярослава Борзова, РБК-Україна.

Перший пакет допомоги

Зазначається, що перший з двох згаданих пакетів допомоги у 50 мільйонів доларів США Молдові виділений на широку підтримку промисловості та уряду країни, а також її демократичних процесів.

Зокрема Блінкен згадав енергетичний та сільськогосподарський сектори, а також необхідність боротьби з дезінформацією.

"Що тут є дуже потужним, так це глибока і вкорінена прихильність до демократії перед обличчям залякування з боку Росії" , - сказав Блінкен.

Президентка Молдови Мая Санду подякувала Блінкену за американську допомогу в боротьбі з корупцією, розбудові інфраструктури відновлюваної енергетики та подоланні "негараздів демократії", натякаючи на втручання Росії у вибори.

Другий пакет допомоги

"Другий згаданий пакет допомоги склав 85 мільйонів доларів, щоб допомогти Молдові підвищити свою енергетичну стійкість і зменшити залежність від електроенергії, що виробляється в підтримуваному Росією сепаратистському регіоні на сході країни - Придністров'ї" , - йдеться в повідомленні.

Як зауважив Блінкен, дані кошти є частиною зобов'язань у розмірі 300 мільйонів доларів, раніше оголошених Агентством США з міжнародного розвитку, допоможуть Молдові зміцнити свої можливості зберігання акумуляторів і високовольтних ліній електропередач, серед інших енергетичних потреб.

Варто зауважити, що Молдова нещодавно припинила свою залежність від імпорту природного газу з Росії і тепер купує газ у низці країн, в тому числі у США.

Мета візиту Блінкена до Європи

Візит Блінкена до Кишинева став першою зупинкою в поїздці, спрямованій на демонстрацію підтримки США країнам, які стикаються з ворожою політикою РФ.

Далі держсекретар США вирушить до Чехії, де візьме участь у зустрічі міністрів закордонних справ і вищих посадових осіб НАТО. Як зауважують у виданні, вони планують обговорити, як найкраще підтримати Україну.