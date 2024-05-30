СБУ задержала в Херсонской области двух колаборанток

Правоохоронці затримали двох колаборанток у Херсонській області. Одна з них "маскувалася" під вигаданим ім’ям, а інша намагалась переховатись від правосуддя після деокупації регіону.﻿ З посиланням на дані СБУ, пише Ярослава Борзова, РБК-Україна.

Зазначається, що обидві жінки працювали на ворога у період окупації правобережної частини Херсона.

"Серед них - колишня посадовиця місцевого підрозділу Фонду соціального страхування" , - зазначили у відомстві.

Як повідомили в СБУ, під час захоплення обласного центру жінка підтримала окупантів, за що отримала "посаду" в місцевій окупаційній адміністрації РФ.

Там за протекції гауляйтера Володимира Сальдо фігурантка очолила так званий "відділ соцполітики".

Перебуваючи у лавах псевдоустанови, колаборантка підшукувала "однодумців", з яких намагалась сформувати "штат" свого підрозділу.

Також вона запроваджувала "законодавство" країни-агресора та переводила всі банківські розрахунки на російські рублі.

Для конспірації колаборантка використовувала "псевдонім", яким, зокрема, підписувала "розпорядчі" документи.

Після деокупації обласного центру вона залишилася у місті, а згодом влаштувалась до місцевого Пенсійного фонду.

"Співробітники СБУ задокументували злочинну діяльність фігурантки та її спроби сховатись в державній установі від правосуддя" , - йдеться в повідомленні.

Друга, викрита СБУ, колаборантка виявилась мешканкою Корабельного району Херсона.

Під час окупації обласного центру вона вступила до "виборчкому" загарбників, де вона агітувала місцевих жителів "проголосувати" за приєднання регіону до складу РФ.

Для збору "голосів" вона робила подворові обходи та агітувала місцевих жителів поставити у незаконних бюлетенях відмітки на користь країни-агресора.

Після звільнення міста колаборантка намагалася переховуватися, однак Служба безпеки встановила її місцеперебування і затримала.

Слідчі повідомили обом зловмисницям про підозру за колабораційну діяльність.

Затримані перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.