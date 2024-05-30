Байден схиляється до зняття заборони на удари по РФ, але з обмеженнями – NYT

Президент США Джо Байден наближається до того, аби змінити свою позицію і надати дозвіл Україні завдавати ударів по території РФ американською зброєю. Про це йдеться у матеріалі The New York Times, повідомляє Європейська правда.

Як зазначено у публікації, після багатомісячних закликів президента України Володимира Зеленського щодо зняття обмежень Білий дім розпочав формальну – і, очевидно, швидку – переоцінку того, чи варто йти на такий ризик.

Деякі з радників Байдена кажуть, що вважають зміну його позиції неминучою.

Але, як зазначає видання, якщо президент США і змінить свою позицію, то дозвіл на удари по РФ буде пов'язаний з жорсткими обмеженнями на використання українцями наданої американцями зброї.

Видання припускає, що удари зброєю США будуть обмежені її застосуванням лише по військових цілях, розташованих у межах кордонів Росії, звідки окупаційні війська атакують Україну.

У публікації йдеться, що Байден, ймовірно, збереже заборону на використання американської зброї для завдання ударів у глибині російської території або по об'єктах критичної інфраструктури.

Американські посадовці на умовах анонімності кажуть, що якщо Байден змінить позицію, то, швидше за все, він ніколи не оголосить про це. Натомість американські артилерійські снаряди і ракети "просто почнуть падати на російські військові об'єкти".

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен дав зрозуміти, що адміністрація Байдена може бути відкритою щодо дозволу Україні бити американською зброєю по території РФ.