У ПриватБанку повідомили про рекордний прибуток: скільки отримала держава

У 2023 році ПриватБанк отримав рекордний прибуток до оподаткування у обсязі 72,8 млрд грн та за результатами року виплатив державі 57 млрд грн у вигляді податку на прибуток та дивідендів, повідомляє Економічна правда.

Згідно з повідомленням, 30 травня 2024 року у Києві ПриватБанк оприлюднив інтегрований звіт про результати діяльності банку за 2023 рік.

Загалом у вигляді дивідендів та податків у 2018-2023 роках банк вже повернув державі майже 180 млрд грн.

Пресслужба також проінформувала, що чистий кредитний портфель бізнес-клієнтів зріс удвічі з початку повномасштабного вторгнення.

Там також додали, що ПриватБанк зберігає лідерство у роздрібному кредитуванні, збільшивши кредитний портфель на 39% (17 млрд грн).