У МЗС Чехії анонсували різке зростання постачання снарядів в Україну

Анонсована в лютому 2024 року "чеська ініціатива" зможе забезпечити для ЗСУ від 50 до 100 тисяч снарядів великого калібру на місяць. Про це заявили представники керівництва МЗС Чехії, повідомляє Європейська правда.

Міністр Ян Ліпавський підтвердив, що ЗСУ отримають перші снаряди в рамках вже найближчим часом, у червні.

"Дуже скоро будуть перші фізичні постачання в Україну, ми очікуємо їх у червні", – заявив очільник МЗС.

Точно такий прогноз пролунав від Томаша Купечного, урядового спецпредставника Чехії з питань реконструкції України, який відповідає також за "чеську ініціативу" щодо постачання снарядів. Купечний очікує на зростання обсягів снарядів у ЗСУ. "Перше суттєве збільшення постачань буде в червні, воно буде в десятках тисяч, між 50 ти 100 тисячами на місяць", – пояснив дипломат.

Йдеться про снаряди великого калібру. Як повідомлялося в лютому президент Чехії Павел повідомив, що знайшов 800 тисяч снарядів для постачання в Україну у державах поза межами ЄС та НАТО, при цьому йшлося про боєприпаси калібром 122 мм та 155 мм.

За останніми заявами, Україна до кінця року отримає 500 тисяч снарядів за "чеською" схемою. Утім, Томаш Купечний у Празі наголосив, що остаточна кількість снарядів, які будуть поставлені за цією схемою, може змінитися і потенційно зрости до показника в 1,5 млн пострілів чи навіть більше.