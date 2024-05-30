ЄС не буде просити Україну продовжити транзитний договір з "Газпромом"

Європейський союз не має потреби просити Україну переглянути транзитну угоду з "Газпромом". За час повномасштабної агресії Росії Європа знайшла альтернативні маршрути постачання газу, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявила комісар ЄС з питань енергетики Кадрі Сімсон, повідомляє PAP.

Вона нагадала, що транзитний договір, який дозволяє "Газпрому" транзитувати газ до Європи через Україну, у 2019 році був продовжений на п'ять років. Термін дії угоди закінчується в грудні цього року. Проте, за словами чиновниці, Європа вже понад два роки готується до моменту, коли цей контракт закінчиться.

"Ми знайшли альтернативні шляхи постачання, і з нашого боку нема потреби просити Україну розпочинати будь-які переговори з російськими компаніями" , - заявила Сімсон, яка у четвер, 30 травня, бере участь у зустрічі міністрів енергетики в Брюсселі.

У березні міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що Київ не планує продовжувати угоду з Москвою.

Нагадаємо, контракт "Нафтогазу" з "Газпромом" від 2019 року передбачає транспортування 40 мільярдів кубометрів газу на рік. Закінчення угоди ускладнить виконання зобов'язань, які "Газпром" все ще має перед Австрією, Словаччиною та Угорщиною. Також припинення транзиту ускладнить постачання до так званого Придністров'я, яке повністю залежить від російських постачань.

Раніше повідомлялось, що Болгарія хоче відсудити у "Газпрому" понад 400 млн євро через припинення поставок газу.