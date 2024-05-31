Австралія виділить Україні 20 млн доларів на зміцнення енергосистеми
Австралія вирішила передати 20 млн доларів на зміцнення енергосистеми України, замість вугілля, яке раніше запитував Київ, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.
Ці кошти буде передано до "Фонду енергетичної підтримки України", керованого як Україною, так і Єврокомісією.
З грудня минулого року Україна зробила два окремі запити на вугілля з Австралії, і федеральний уряд висловив небажання їх задовольнити. І це попри те, що на початку повномасштабного вторгнення РФ Австралія постачала вугілля Україні.
Але тепер уряд виділить ще 31 мільйон доларів на підтримку - 20 мільйонів доларів в енергетичний фонд і 11 мільйонів доларів як додаткову гуманітарну допомогу.
Міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонг заявила, що відправляти кошти, а не вугілля напряму, просто дешевше і простіше.
"Якщо ви відправляєте вугілля з Австралії, у вас є витрати на доставку і страховку. Насправді ця сума грошей, якщо Україна захоче витратити її на вугілля, дасть еквівалентну кількість вугілля порівняно з тим, що ми бачили раніше. Але це дозволяє Україні самій ухвалювати рішення про те, де найкраще застосувати ці кошти", - заявила міністр.
Гуманітарні кошти в розмірі 11 млн доларів будуть спрямовані насамперед в Управління ООН з координації гуманітарних питань, яке займається такими предметами першої необхідності, як їжа, вода і житло.
Частина коштів також піде безпосередньо на підтримку людей з обмеженими можливостями через Партнерство ООН з прав людей з обмеженими можливостями.