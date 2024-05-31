Фіцо доставили до Братислави, він продовжить лікування вдома - ЗМІ

Прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо доставили з лікарні у місті Банська-Бистриця до Братислави. Він продовжить лікуватися вдома. З посиланням на місцеві ЗМІ, повідомляє Новое время.

Директорка лікарні Міріам Лапунікова підтвердила видання, що стан Фіцо стабілізували, він почав реабілітацію після замаху.

Раніше вона заявляла, що словацький прем'єр після лікарні хоче продовжувати лікуватися вдома.



