Сотні мігрантів намагалися прорвати польсько-білоруський кордон

За останні дві доби понад 300 нелегальних мігрантів намагалися незаконно перетнути польсько-білоруський кордон – у результаті агресивних дій нелегалів двоє польських військовослужбовців госпіталізовані. Про це у своїй заяві повідомив старший прапорщик Прикордонної служби Міхал Бура, повідомляє Європейська правда.

На підляській ділянці польсько-білоруського кордону 307 осіб намагалися незаконно перетнути кордон. Ще троє спробували зробити це на ділянці надбужанського відділу Прикордонної служби.

Агресивно налаштовані іноземці за технічним бар'єром кілька разів атакували польських охоронців кордону, зазначив Бура. У результаті їхніх дій двоє солдатів отримали поранення і були доставлені до лікарні.

Cпівробітники Прикордонної служби надали медичну допомогу 4 іноземцям, а також затримали ще 4 так званих "кур'єрів", які допомагали нелегалам.

За даними підляського відділу Прикордонної служби, з початку травня було зафіксовано понад 6 тисяч спроб незаконного перетину кордону, тоді як у квітні таких спроб було понад 5 300.

Днями польський прикордонник отримав поранення від удару ножем, завданого йому іноземцем, який намагався прорватися через шлагбаум на кордоні з Білоруссю. Це трапилося в районі прикордонної застави в селі Дубичі Церковні.

Після цього глава польського уряду Дональд Туск оголосив, що через ситуацію на кордоні з Білоруссю там буде відновлена буферна зона.