В Україні повертають графіки відключення світла 1 червня

В Україні повертають графіки відключення світла. Перші відключення почнуться вже завтра 1 червня, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява "Укренерго".

"Завтра, 1 червня, ліміти на споживання електроенергії для промислових та побутових споживачів будуть діяти по всій території України. Обмеження будуть застосовані з 18:00 до 23:00 години" , - повідомили в компанії.

Водночас в "Укренерго" заявили, що при перевищенні лімітів обленерго можуть застосовувати графіки погодинних відключень

Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функції життєзабезпечення населення, не обмежуватимуться.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, що цієї весни Україна знову повернулася до графіків відключення світла. Причиною цього стала затримка допомоги від США та атаки від Російської Федерації по об'єктах енергетики в Україні.

Останні кілька днів в Україні змінилась ситуація - "Укренерго" не вводило графіків відключень світла. Причиною стала сонячна генерація та вихід з ремонту двох енергоблоків АЕС.

Проте нещодавно прем'єр-міністр України Денис Шмигаль попереджав про можливе повернення до відключень.