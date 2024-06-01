Прем'єр Естонії: У нас немає "плану Б" на випадок перемоги Росії

Естонська прем'єр-міністерка Кая Каллас закликала західні держави посилити військову підтримку України з огляду на те, що в разі перемоги Росії її держава стане наступною мішенню агресії, повідомляє Європейська правда.

Про це вона сказала в інтерв'ю BBC.

Каллас наголосила, що уряд Естонії виділяє на підтримку України понад 1% свого ВВП.

"Якби кожна країна НАТО зробила це, Україна перемогла б", – переконана вона.

Прем'єрку Естонії спитали, чи є в країни "план Б" на випадок, якщо Україна програє нинішню війну, а російське вторгнення зрештою буде успішним.

"У нас немає "плану Б" на випадок перемоги Росії, тому що тоді ми перестанемо зосереджуватися на плані А", п – відповіла Каллас, маючи на увазі допомогу Україні в протистоянні російському вторгненню.

"Ми не повинні піддаватися песимізму. Перемога в Україні – це не лише територія. Якщо Україна приєднається до НАТО, навіть не маючи певної території, то це буде перемогою, тому що вона буде під парасолькою НАТО", – вважає вона.

Прем'єрка Естонії наголосила, що Росія здійснює гібридну війну проти Заходу і "хоче посіяти страх у наших суспільствах".

Раніше Кая Каллас говорила, що достатній підтримці України з боку вільного світу перешкоджає страх.

Каллас також вважає, що російський правитель Владімір Путін прагне використати загрозу масової міграції, щоб розділити й послабити Європу в її підтримці України.