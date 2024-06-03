РФ хоче поглинути французькі уранові активи в Нігері – Bloomberg

Росія намагається захопити уранові активи в Нігері, які належать французькій компанії, що контролюється державою, в якості подальшого виклику західним інтересам в Африці. Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на джерела, повідомляє Економічна правда.

Російська державна ядерна компанія "Росатом" контактувала з військовою владою Нігеру щодо придбання активів французької компанії Orano SA, повідомило джерело в Москві. Західний дипломат, який працює в регіоні, сказав, що переговори, швидше за все, зосереджені навколо дозволів на видобуток корисних копалин.

За даними Всесвітньої ядерної асоціації, у 2022 році на Нігер припадало близько 4% світового видобутку уранових рудників.

"Росія посилює свої економічні, дипломатичні та військові зв'язки в Африці, в тому числі після перевороту в Нігері, і вони розглядають цю частину світу як стратегічну інвестиційну можливість. Рука об руку, Росатом диверсифікує свої інвестиції в уран в Африці" , - сказав Марк Хіббс, берлінський ядерний аналітик з Фонду Карнегі за міжнародний мир.﻿

Неясно, скільки активів "Росатом" шукає в Нігері, і людина в Москві охарактеризувала дискусії як такі, що перебувають на ранній стадії, яка ще не досягла стадії переговорів, і умови будь-якої передачі ще не визначені.