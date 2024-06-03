У МЗС Китаю відреагували на заяву Зеленського про спробу зриву Саміту миру

Китай ніколи не "роздмухував вогонь і не підживлював полум'я" російсько-української війни.﻿ Про це заявила речник Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

За її словами, Китай вважає, що всі зусилля, спрямовані на підтримку мирних заходів у російсько-українській війні, повинні бути визнані.

Мао підкреслила, що Китай надає великого значення відносинам з Україною і залишається її найбільшим торговельним партнером. При цьому вона додала, що позиція Китаю щодо мирної конференції є дуже "відкритою і прозорою".

"Ми віримо, що зможемо отримати розуміння і підтримку всіх сторін" , - сказала Мао.

Заява пролунала після звинувачень президента України Володимира Зеленського в тому, що Росія і Китай намагаються послабити запланований ним глобальний мирний саміт.

Раніше Зеленський заявляв, що Росія продовжує спроби зірвати майбутній саміт миру у Швейцарії й намагається шантажувати з цією метою інші країни. При цьому, за його словами, деякі країни навіть стали допомагати Кремлю у цих намірах.

Саміт миру

15-16 червня 2024 року у Бюрґенштоку відбудеться саміт миру, організований Україною та Швейцарією. Цей захід є платформою для лідерів десятків країн по всьому світу, об'єднаних пошуком шляхів досягнення сталого миру в Україні та за її межами.

Росія не отримувала запрошення на цей саміт. Українська влада ясно дала зрозуміти, що присутність Росії на даному етапі може перешкодити конструктивному діалогу і пошуку рішення.

За даними ЗМІ, Саудівська Аравія може відмовитися від участі у саміті миру. Як і Пакистан.